حسام زكي: الجامعة العربية تعمل على وقف العدوان الصهيوني

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن الجامعة العربية تعمل بكل جهد ممكن من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وحشد كل سبل الدعم السياسي للموقف الفلسطيني.

وقال حسام زكي في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الجامعة العربية إستقبلت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك التي استعرضت مواقف بلادها. فيما يجري على الساحة الفلسطينية. وهي مواقف معروفة ومعلنة وجرى حوار كان جيدا ومثمرا بالنسبة لنا وبالنسبة لهم. حيث حاولنا أن نعيد تركيز المسألة على الوضع الذي تواجهه غزة في الوقت الراهن ووجدنا تجاوبا ألمانيا”.

وأضاف، أن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط كان موقفه واضحا فيما يخص الوضع الحالي. حيث تم التركيز على الوضع الإنساني الراهن، والمطالبة بضرورة التوصل الفوري لوقف لإطلاق النار. ومن ثم إعادة العمل على تحريك أي مسار يعطي أفقا سياسيا للقضية الفلسطينية.

وأشار حسام زكي إلى أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بمحاولة تهجير السكان المدنيين من شمال القطاع إلى جنوبه، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه”. مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية خاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لعرض تلك الجرائم.

وحول وجود آلية للجامعة العربية للجوء إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، قال، أن روسيا قدمت مشروع قرار مطروح أمام مجلس الأمن للوقف الفوري لإطلاق النار. وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. مشيرا إلى أن الجامعة العربية تتابع وتراقب الوضع الحالي في مجلس الأمن وما سيسفر عنه بالنسبة لهذا الموضوع.

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