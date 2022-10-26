حسام زكي.. الجزائر نجحت في عقد قمة عربية لا ورقية

عبّر السفير الأمين العام المساعد حسام زكي، عن شكره وامتنانه للجزائر، على الجهود والإمكانيات التي سخّرتها من أجل إنجاح القمة العربية.

وجاء تصريح، حسام زكي، خلال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين من أجل الإعداد لاجتماع وزراء الخارجية. كما أوضح الأمين العام المساعد، “شعرنا بهذه المجهودات على مستوى الفريق الذي واكبكم في التنظيم”. مضيفا و”الحقيقة هو جهد عالي ومشكور ويستحق كل الثناء ويتوجب أن أسجل باسم الأعضاء الأمانة هذا الشكر للجزائر”.

وبالمقابل نوه، حسام زكي، بقدرة الجزائر على مواكبة طلبات الأمانة العامة، قائلا “سويا أنوه وأمام الإعلام بقدرة الجزائر على مواكبة طلباتنا المتعددة”. و”التي لا تنتهي حقيقة في عقد أول قمة عربية لا ورقية”. “بمعنى أن هناك شاشات حاضرة أمام السادة المندوبين ولا توجد الكتيبات والملخصات وتلال الأوراق التي كانت موجودة سابقا”.

كما أشار المتحدث، إلى أن “الجزائر استجابت لهذا الطلب ووفرت الإمكانيات من أجل تنظيم القمة بالشكل التكنولوجي العصري الحديث”. “الذي سيساهم في نقل القمة العربية إلى مصف المنظمات التي تتعامل بهذا المستوى العالي والعصري خدمة قضايا العرب والأعضاء”.

في حين، شكر حسام زكي، الجزائر ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هذه الأعمال الدقيقة والحثيثة من جانب وزارة الخارجية.

وباشرت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، اليوم الأربعاء، أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ31 التي تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

واستهلّت التحضيرات –حسب ما أفاد به موقع الإذاعة الجزائرية- باجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، اليوم الأربعاء، وتستمر إلى غاية الخميس. للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة. فيما سيلتئم اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بعد غد الخميس.