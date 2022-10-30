حسام زكي: قمة الجزائر تميّزت بمشروع حول إستراتيجية للأمن الغذائي العربي

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنّ الجزائر أعطتنا الكثير واتخذت على عاتقها إنجاح هذه القمة، ووفّرت لها كل سبل النجاح.

واشار حسام زكي في تصريحات له على هامش الإجتماعات التحضيرية للقمة العربية “الجزائر أعطتنا الكثير في هذه القمة. ووفّرت الكثير من الإمكانيات والموارد الكثيرة لإنجاح هذه القمة العربية”. مشيرا إلى أن قمة الجزائر تميّزت بمشروع قرار حول إستراتيجية للأمن الغذائي العربي، سيطرح على القادة. ليتبقى فقط العمل على توفير التمويل المناسب للأفكار المطروحة. مؤكدا أنّ الأمل كبير لتأمين جزء كبير من التمويل. والبدء في العمل على تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، كشف زكي أنّ النقاشات كانت صريحة، كما أنه من خلال النقاش واستمرار التشاور حول العديد من الصياغات والأفكار والمفاهيم. إستطعنا أن نصل إلى مرحلة نجحت خلالها الدول في إنجاز معظم أجندة العمل، ومن المقرر طرحها أمام وزراء الخارجية العرب للبتّ فيها.

كما لفت الأمين العام المساعد للجامعة إلى أنّ الغالبية العظمى من القرارات تم الانتهاء منها. مشيرا إلى قرار يخص مكافحة الإرهاب سيتم طرحه على القمة. كما أشار إلى أفكار مقدمة من دولة الجزائر تتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وإصلاحها وجميع تلك الأمور مطروحة للقادة.

من جهته قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إنّ انعقاد القمة العربية بالجزائر بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاث سنوات يكسبها أهمية خاصة. لكونها تنعقد في ظلّ ظروف دولية بالغة الدقة. وتحديات جسام تقتضي تعزيز آليات العمل العربي المشترك والتضامن بين الدول العربية من أجل مواجهة تلك التحديات. بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب العربية.

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