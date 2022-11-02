حسام زكي: قمة الجزائر ناحجة ونتائجها مبشرة

كشف الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي ان قمة الجزائر ناحجة ونتائجها مبشرة. ورئاسة الجزائر لهذه القمة سيكون لها دورا ناشطا وفاعلا.

وفي حوار مع الإذاعة الجزائرية أكد حسام زكي ان الجزائر اثبثت على انها قادرة على قادرة على إستضافة القمة العربية من خلال التنظيم المحكم وكذا توفير الوسائل اللوجيستية. بالإضافة الإقامة لكل المشاركين ووفودهم.

وبخصوص تحديث العمل العربي أكد حسام زكي ان الرئيس تبون طرح أفكار من أجل توحيد العمل العربي. أين لاق ترحيب من المشاركين. كما ان لذا الرئيس تبون وضوح الرؤيا ورغبة في إشراك الشباب من خلال المجتمع المدني.

كما رحب حسام زكي إلى فكرة الرئيس تبون لإنشاء لجنة الحكماء لمساعدة جامعة الدول العربية. متمنيا من الدول العربية دراست هذه الأفكار وتجسيدها من أجل العمل العربي المشترك.

وقال بخصوص قرارات إعلان الجزائر أن موضوع تبني العالم العربي إستراتيجية الأمن الغدائي كان من اهم المواضيع.