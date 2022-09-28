حسام زكي لتلفزيون النهار: “التحضيرات للقمة العربية بالجزائر تسير بشكل ممتاز”

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اليوم الأربعاء، أن التحضيرات للقمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل بالجزائر تسير بشكل ممتاز.

وفي حوار خص به تلفزيون النهار، قال حسام زكي :”التحضيرات تسير بشكل ممتاز .. لقد تابعنا كل العمل بكافة تفاصيله مع اللجنة الوطنية المعنية بمختلف مسوياتها.”

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية:” كنت قد أخبرت وزير الخارجية صباح اليوم بأن الإعداد من جانب الجزائر يتسم بالجدية، والإهتمام بالتفاصيل، وكذا الإهتمام براحة الوفود.”

واختتم ذات المتحدث قائلا :”الدولة الجزائرية معبئة ومهيئة لإخراج قمة عربية ناجحة.. هنيئا لكافة أجهزة الدولة التي تشارك في هذا العمل لأنه في الحقيقة أمر يستحق الإشادة.”