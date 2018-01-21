حسام عوار: ” أحلم باللعب لهذا المنتخب مستقبلا”

كشف اللاعب الفرانكو جزائري لنادي ليون الفرنسي “حسام عوار” عن أحلامه المستقبلية، والمنتخب الذي ينوي تمثيله في السنوات القادمة.

وأجرى لاعب “ليون” حوارا مطولا مع “حصة ” Téléfoot” التي تبثها قناة “TF1” الفرنسية قائلا:

“أرغب بالإنضمام إلى المنتخب الفرنسي مستقبلا، وهو هدفي على المدى البعيد، وأتمنى ان أنجح في ذلك..على كل حال سأعمل المستحيل لتحقيق هذا الحلم”

وبخصوص المشاركة في مونديال 2018 الذي ستحتضنه روسيا قال عوّار:

“أعتقد أنه من المبكر الحديث عن هذا المونديال، أرغب في المشاركة فيه لكن يجب أن أكون هادئا ”