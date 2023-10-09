أبرز الدولي الجزائري حسام عوار، نجم نادي روما الإيطالي، أهدافه رفقة المنتخب الوطني، في التربص الجاري، ووديتي الرأس الأخضر، ومصر.

وصرح عوار، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”: “هدفنا مواصلة التحضيرات بجدية تحسبا للتحديات المقبلة التي تنتظرنا”.

كما أوضح: “مثلما قال المدرب بلماضي، حاليا سنباشر الأمور الجدية، بمباشرة تحديد معالم التشكيلة التي سيعتمد عليها في تصفيات المونديال، ونهائيات الكان”.

وتابع حسام عوار: “نطمح لتحقيق الفوز في المبارتين المقبلتين، من أجل اسعاد جماهيرنا، وضمان أفضل تحضير لكأس امم إفريقيا”.