حسام عوار: “نطمح لتحقيق الفوز في المبارتين المقبلتين”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الدولي الجزائري حسام عوار، نجم نادي روما الإيطالي، أهدافه رفقة المنتخب الوطني، في التربص الجاري، ووديتي الرأس الأخضر، ومصر.
وصرح عوار، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”: “هدفنا مواصلة التحضيرات بجدية تحسبا للتحديات المقبلة التي تنتظرنا”.
كما أوضح: “مثلما قال المدرب بلماضي، حاليا سنباشر الأمور الجدية، بمباشرة تحديد معالم التشكيلة التي سيعتمد عليها في تصفيات المونديال، ونهائيات الكان”.
وتابع حسام عوار: “نطمح لتحقيق الفوز في المبارتين المقبلتين، من أجل اسعاد جماهيرنا، وضمان أفضل تحضير لكأس امم إفريقيا”.
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