حسام عوار يحل بالجزائر و يصنع الحدث

نشر حسام عوار الدولي الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية اليوم الثلاثاء عدد من الصور على الصفحة الرسمية له. على “إنستغرام”عبر خاصية “الستوري”.

كما تشير ذات الصور إلى حلوله بالجزائر وخاصة بمدينتي وهران و عين تمونشت. كما نشر صورة لأحد مساجد مدينة وهران وبعض مناطق مدينة عين تموشنت.

وصنع عوار الحدث ، لدى متتبيعه أين اخذوا عددا من الصور التذكاريه معه. وهو الذي اقتنص عطلته الصيفية لزيارة مسقط رأسه.

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