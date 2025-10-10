حسام عوار يقترب من العودة إلى المنافسات الرسمية

تلقى نادي الاتحاد السعودي أنباءً سارة بخصوص نجم وسطه الدولي الجزائري، حسام عوار، إذ بات اللاعب قريبًا من العودة إلى أجواء المنافسة.

بعد تجاوزه جزءًا كبيرًا من مرحلة التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فقد شارك عوار أمس الخميس، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن حالته البدنية واستجابته الجيدة للبرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية.

وكان الدولي الجزائري قد تعرّض لإصابة على مستوى الفخذ خلال مواجهة القمة التي جمعت الاتحاد بنظيره النصر يوم 26 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ما اضطره إلى مغادرة أرضية الميدان والخضوع لفترة راحة وعلاج مكثف تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

وبحسب ذات المصدر، فإن الطاقم الفني بقيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو يتعامل بحذر مع ملف اللاعب، مفضلاً إشراكه تدريجيًا في الحصص التدريبية حتى يستعيد جاهزيته الكاملة قبل الزج به في المباريات الرسمية.

ويُعد حسام عوار من الأسماء الأساسية في تشكيلة الاتحاد، بفضل ما يقدمه من حلول فنية في وسط الميدان وقدرته على صناعة الفارق بخبرته وجودة تمريراته.

عودته المرتقبة ستمنح كونسيساو خيارات إضافية في التشكيلة، خاصة مع ضغط المباريات في المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والآسيوي، ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.