حسام تقا يحلّ بالجزائر للتفاوض مع شباب بلوزداد

حلّ متوسط ميدان نادي الترجي الرياضي التونسي، حسام تقا، بالجزائر العاصمة تمهيدًا للانضمام إلى صفوف نادي شباب بلوزداد.

ووفقًا لقناة نسمة سبورت التونسية، فإن الدولي التونسي البالغ من العمر 25 عامًا بدأ بالفعل مفاوضات رسمية ومباشرة مع إدارة “أبناء العقيبة”، لبحث إمكانية انتقال ميركاتو الصيف الحالي، ودعم خط وسط الفريق العاصمي المقابل على تحديات محلية وقارية قوية في الموسم الجديد.

ويعد حسام تقا أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري التونسي، لما يمتلكه من نزعة قتالية عالية وقدرة كبيرة على افتكاك الكرات وبناء الهجمات، وهو ما يجعله مكسبًا فنيًا كبيرًا لكتيبة شباب بلوزداد في حال إتمام الصفقة رسميًا.

وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة الإدارة البلوزدادية إبرام تعاقدات نوعية قادرة على تقديم الإضافة الفورية، ومواصلة التنافس الشرس على الألقاب، مستغلة وضعية اللاعب الذي يثير اهتمام عدة أندية داخل تونس وخارجها.