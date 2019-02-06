حساني: “أريد أن أتطور تحت قيادة غوركوف”

الرياضة
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حساني: “أريد أن أتطور تحت قيادة غوركوف”
بقلم أمير بهلول

أشاد الجزائري إلياس حساني بمدرب نادي الغرافة “كريستيان غوركوف”، وأكد عزمه على التطور تحت قيادته.

وقال “حساني” في مؤتمر صحفي أجراه أمس الثلاثاء: “أنا سعيد وفخور بانضمامي لنادي الغرافة وأنا سمتعد لخوض تجربة إحترافية جديدة مليئة بالحماس”.

وأضاف: “صحيح أن هذه أول مرّة أتواجد فيها بالدوحة، لكن الجميع ساعدني على التأقلم والاندماج في الفريق”.

وتابع: “عندما عُرض عليّ الانضمام لهذا الفريق، عرف أن المدرب هو كريستيان غوركوف مدرب الخضر سابقا وأعلم أنني سأتطور تحت قيادته”.

وختم كلامه: “الغرافة هو أحد أكبر الأندية في قطر، والموسم الماضي احتل المركز الرابع وهذا ما يجعلنا نطمح لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية”.


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