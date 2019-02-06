حساني: “أريد أن أتطور تحت قيادة غوركوف”

أشاد الجزائري إلياس حساني بمدرب نادي الغرافة “كريستيان غوركوف”، وأكد عزمه على التطور تحت قيادته.

وقال “حساني” في مؤتمر صحفي أجراه أمس الثلاثاء: “أنا سعيد وفخور بانضمامي لنادي الغرافة وأنا سمتعد لخوض تجربة إحترافية جديدة مليئة بالحماس”.

وأضاف: “صحيح أن هذه أول مرّة أتواجد فيها بالدوحة، لكن الجميع ساعدني على التأقلم والاندماج في الفريق”.

وتابع: “عندما عُرض عليّ الانضمام لهذا الفريق، عرف أن المدرب هو كريستيان غوركوف مدرب الخضر سابقا وأعلم أنني سأتطور تحت قيادته”.

وختم كلامه: “الغرافة هو أحد أكبر الأندية في قطر، والموسم الماضي احتل المركز الرابع وهذا ما يجعلنا نطمح لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية”.