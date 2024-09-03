حساني: إذا فزت بالرئاسيات.. هذا ما أعد به الجزائريين

وعد المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد العالي حساني، الجزائريين، في حال فوزه بالانتخابات، بإجراء إصلاح سياسي وتعديل الدستور والتشريعات والقوانين.

وأورد حساني، خلال التجمع الشعبي الختامي له اليوم الثلاثاء، في قاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة، أنه قاد حملته الانتخابية، دون اللجوء إلى التأجيج والتهريج.

وأكد المترشح للرئاسيات، أنه يريد أن يجعل هذا الوطن صاعدا يؤدي أدواره وأولها دعم القضية الفلسطينية المركزية. ويسعى إلى تثبيت الديمقراطية ووحدة الجزائريين والعمل على تكريس الثوابت والقيم.

ووعد حساني، الجزائريين، إذا صوتوا له، بالاهتمام بالإنسان والتربية والتعليم والصحة والخدمات وكرامة المواطن بعيدا عن مآسي البطالة.

موضحا أن برنامجه يعتمد على ترقية الإنسان وكرامته وجعله مصدرا للنهضة والإقلاع والصعود.

وأضاف حساني بالقول: “إذا انتخب علينا الشعب سنباشر الإصلاحات الاقتصادية. وسيكون هناك بنك للزكاة سيساهم في تمويل مختلف المشاريع للفئات الهشة. وتعديل المنح وترقيتها وستكون هناك منح للمساعدة على العيش الكريم”.

كما وعد حساني بالعمل على تأهيل الصناعة الطاقوية والمنجمية واستعمال الطاقة المنجمية وطاقة الرياح. وكذا العمل على أن تكون الرقمنة قاعدة للتعامل وتكون حكومة رقمية بعيدا عن الأوراق التي أخرت التنمية وكرست البيروقراطية.

وتابع حساني: “إذا انتخب علينا الشعب سنعلن عن حكومة وطنية ذات شراكة سياسية تقوم بدور الإصلاحات.. لن نقود الجزائر بلون الحزب بل سنقودها بتشارك الجزائريين بعنوان (نتشارك جميعا ليكون الوطن صاعدا)”.

وواصل بالقول: “سنوفر لجاليتنا البيئة الاجتماعية الحاضنة التي تجعلها جزءاً من وطننا وتماسكنا الاجتماعي”.

كما وعد حساني، بالعمل على إعمار الصحراء والمناطق الحدودية لتثبيت الاستقرار والأمن. ودعم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الذي يحمي الثوابت والقيم.

وأضاف حساني، أنه سيعمل على محاربة “الحقرة” والتهميش وكل المظاهر السلبية. ومراجعة الأجور وتمكين الإطارات والكفاءات في كل القطاعات لتساوي الفرص.