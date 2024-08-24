حساني: الإنتخابات فرصة للمُتربصين للانقضاض على بلادنا!

حذّر المترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، عبد العالي حساني شريف، من أن المتربصين ببلدنا، سيغتنمون فرصة الإنتخابات للإنقضاض على هذا البلد.

ودعا حساني، في كلمة له خلال تجمع شعبي نشّطه بولاية تلمسان اليوم السبت، “إلى الالتفاف حول الوطن، لانجاح الإنتخابات، ولكي نجعل من الجزائر بلدا صاعدا وموحدا وسيدا وله دور في الساحة الإقليمية والدولية”.

وأضاف حساني بالقول: “نحن ندرك كجزائريين وكمسؤولين سياسيين ما هي التحديات التي تنتظر بلادنا، وتنتظر هذه الإنتخابات”.

وأوضح المترشح للإنتخابات المقبلة، أن هذه الإنتخابات، جاءت في ظرف صراع دولي كبير جدا يعرفه العالم.

مشيرا إلى ما يجري على أرض فلسطين، أين يقود الصهاينة المعركة ضد أبناء الأمة وشعوب المنطقة. بالإضافة إلى ما يجري في العديد من الدول العربية والإسلامية على غرار لبنان وليبيا والسودان والتشاد والنيجر وغيرها.

وأكد حساني على أن هذه الظروف، تجعلنا نستشعر أهمية الإنتخابات وندعو لإنجاحها. معتبرا أنها إنتخابات مفصلية ستقرر مصير الوطن.