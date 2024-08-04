حساني: الجزائر يمكنها تحقيق الإكتفاء بفضل ثرواتها

قال عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم والمترشح لرئاسيات 2024، أن الجزائر غنية ويمكنها تحقيق الإكتفاء في كل القطاعات بفضل ثرواتها.

وأشار حساني خلال عرضه لبرنامجه الإنتخابي، إلى أن الجزائر غنية وتمتلك ثروات كبيرة. كما أنها قادرة على تحقيق الإكتفاء في كل شيئ من خلال الإستغلال الأمثل والجيد للثروات وتسويق وتصدير الجزء المخرج منها في تحقيق الإكتفاء الغذائي والمائي. وكل ما له حاجة من إستقرار الوطن إقتصاديا وإجتماعيا.

وأضاف حساني، ومن خلال برنامجه على العمل من أجل 3 ملفات كبرى لها علاقة بالأمن القومي والسياسي والإقتصادي للبلاد. مشيرا إلى أنه وضمن برنامجه في الشق السياسي فالجزائر ستكون إلى جانب المقاومة في فلسطين. وستكون إلى جانبها في كل التطورات التي تستهدف المقاومة الفلسطينية فهي تستهدف الجزائر.

كما أكد حساني، أن ملف الصحراء الغربية يحظى باهتمام بالغ والجزائر ترفض جملة وتفصيلا فكرة التطبيع والتركيع. أما ملف الساحل فهو مهم ويمثل تهديد امني وثرواتي واقتصادي. مشيرا إلى أنه وفي حال الفوز برئاسة الجزائر وانتخابه سيتم إعادة النظر في الملف برؤية إستعابية بوسائل دبلوماسية جديدة لاستعادة دورنا في الساحل والجزائر هي الاولى في الساحل.