حساني: الحزب حاضر في الساحة السياسية كمرتكز أول

أودع، الراغب في الترشح لرئاسيات سبتمبر 2024 عبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقال حساني في كلمة له عقب إيداعه لملف ترشحه، أن ملف الترشح هو ملف يستوفي كافة الشروط، والعملية إرتكزت على الترشح نسبة لمسؤوليتنا كحزب سياسي حاضر في الساحة السياسية كمرتكز أول.

وأضاف حساني، أن الترشح كان بإسناد حركة النهضة وإسناد الكثير من الجزائريين. والمرتكز الثاني هو جمع التوقيعات وقد تم الوصول إلى الحد الكافي والمضاعف. كما أن المرتكز الثالث هو إعداد برنامج انتخابي لخوض هذا الاستحقاق وبرنامجنا يحمل إسم “فرصة”.