حساني: تشكيلة الحزب ستخوض الإنتخابات بروح من التنافسية العالية

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف مساء، أن تشكيلته السياسية ستخوض الانتخابات بروح من التنافسية العالية.

وأوضح حساني شريف لدى إشرافه على احياء الذكرى الـ21 لوفاة مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح. أن حزبه السياسي سيخوض هذا الموعد الانتخابي الهام “بروح تنافسية عالية”. حيث أن تشكيلته تؤمن بالمشروع الذي ستقدمه للجزائريين الذي سيتضمن حل لمشكلاتهم و لتكون الجزائر دولة مزدهرة.

كما أكد حساني شريف، أيضا أن حركة مجتمع السلم تؤمن بالوسطية و التداول السلمي على السلطة و الانتقال الديمقراطي والحفاظ على الحريات و القيم و الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. في المقابل تنبذ الممارسات التي تساهم في زعزعة استقرار الوطن. مشيرا إلى أن المنهج و الرؤية السياسية لتشكيلته السياسية و الوسطية الجامعة يتطور من مرحلة إلى أخرى بحسب الظروف والتحولات والواجب اتجاه الوطن و حسب الوضع السياسي الراهن و المستقبلي.

وعرف هذا اللقاء الذي شكل فرصة لاستذكار مآثر وخصال مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح حضور قياداتها و مناضليها وكذا الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي. الذي أكد أن قرار دعم تشكيلته السياسية ترشيح رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف في رئاسيات 7 سبتمبر المقبل نابع من إرادة صادقة و استقلالية في اتخاذ القرار”.