حساني: “تعرفت على الدوري القطري عن طريق بلماضي”

الرياضة
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حساني: “تعرفت على الدوري القطري عن طريق بلماضي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الجزائري، إلياس حساني، معرفته المسبقة بالدوري القطري، كما أكد على أن فريقه الجديد الغرافة، يملك تشكيلة جيدة من اللاعبين.

وصرح حساني، خلال مؤتمر صحفي: “لدي معلومات عن الغرافة، والدوري بصفة عامة، بالنظر لمشوار جمال بلماضي، كلاعب ومدرب في قطر”.

وأضاف: “لدي علاقة مع نجم الفريق ويسلي سنايدر، كما عرفت أن المدرب السابق لمنتخبنا “غوركيف” موجود مع الفريق”.

وتابع: “بمشاركتي في تدريبات الفريق، وجدت لاعبين جيدين في مختلف الخطوط، لكن لا يمكنني القول أن هناك مشكل دفاعي”.

وأردف: “تابعت نهائي (QSL)، الذي عاد اللقب فيه للغرافة، وسنبذل جميعا أقصى ما لدينا من جهد لتحقيق النتائج المطلوبة”.


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