حساني: سنجعل من الجلفة قطبا إقليميا كبيرا

أكد المترشح للرئاسيات المسبقة، عبد العالي حساني شريف، أن ولاية الجلفة لديها من الإمكانيات ما يجعلها قطبا إقليميا كبيرا ومؤثر على مستوى البلاد.

وقال حساني، خلال تجمع شعبي نشطه بالولاية اليوم الإثنين، إنّ ولاية الجلفة لها إمكانيات كبيرة تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا وصناعيا كبيرا، في حال تم تنظيمها.

وأضاف المترشح للرئاسيات المقبلة، أنه يلتزم من خلال برنامجه، بإعادة تقسيم ولاية الجلفة إلى عدد من الولايات. وهو ما يتناسب مع الكثافة السكانية لها والتي ترتكز حاليا في المناطق الحضرية.

ولفت ذات المتحدث، إلى أن برنامجه يرتكز على الإقليم، والتنمية والتخطيط المحلي. وهو ما سيساهم في دفع النسيج الإقتصادي والصناعي والفلاحي.

كما شدّد حساني على ضرورة تعمير الصحراء الجزائرية، وتزويدها بالمشاريع والمطارات والمستشفيات. وإعادة تقسيم السكان فيها، حتى لا يطمع فيها الغرب.