حساني: سنعالج كل الإختلالات التي عاشتها البلاد

أكد المترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، عبد العالي حساني، أن برنامجه الإنتخابي، سيعالج كل الاختلالات التي عاشتها البلاد، والتي حالت دون تحقيق الجزائريين لطموحاتهم وتطلعاتهم.

وقال المترشح حساني، في تجمع شعبي نشطه اليوم الأحد في غليزان: “نحن مقبلون على انتخابات رئاسية مفصلية.. في ظل وضع دولي وإقليمي ملتهب ومعقد.. فيه من الأجندات والمخططات ما يستهدف سيادة الشعوب وتفكيك وإضعاف الدول وانتهاك ثرواتها”.

وجدد حساني التأكيد، على أن الجزائر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وهذا الموقف رشحها لتكون في مقدمة الصف للدفاع عن هذه القضية. كما أضاف أن الجزائر تناصر كل القضايا العادلة، وهو ما يدفع أعدائها للبقاء في قاعدة التحرش والتي تستهدف بلادنا.

وشدد حساني، على أن الإنتخابات، ينبغي أن تعبر عن تلاحم الجزائريين حول سلطة تحوز شرعية الشعب. حتى تتمكن من مواجهة هذه المخططات.

ولفت المترشح للانتخابات المقبلة، أن الأعداء والخصوم يتربصون ببلادنا، ويريدون أن يصورونا وكأننا نتخلى عن وطننا.

لذلك، يضيف حساني، حمل برنامجه مشروعا فيه فرصة وأمل للجزائريين لتكريس التعددية السياسية. وجعل الشعب كله في صفا واحد للحفاظ على الدولة. مشيرا إلى أن التنافس على السلطة، من مظاهر الديمقراطية الحقّة والتعددية.