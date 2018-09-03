حساني: “علينا أن نثق في بلماضي”

أبدى “إلياس حساني” عن سعادته لتمثيل ألوان المنتخب الوطني من جديدة، مؤكدا أن من لم يشاهد الدوري البلغاري ليس عليه الحديث عنه.

وقال حساني لحظة وصوله لمطار هواري بومدين للنهار: “لم أكن أنتظر إستدعاء الناخب الوطني والمدرب قام باختياراته وعلينا أن نثق به”.

وأضاف: “أعمل بشكل يومي مع فريقي من أجل أن أكون في المستوى والعودة مجددا للمنتخب”.

وتابع: “بداياتي لم تكن موفقة، فلو حققنا الفوز في أول مباراة لي لتغيير كل شيء و لا أتأثر بالانتقادات لأنها جزء من كرة القدم”.

وأردف قائلا: ” لا يمكن أن تكون في المستوى دائما، ولم أكن في يومي في أول مشاركة لي مع الخضر وهذا لا يعني أنه ليس لدي الإمكانيات أو المستوى من أجل اللعب في المنتخب”.

وختم كلامه: “هل هناك من شاهدني ألعب في بلغاريا؟ وأنا لدي مبدأ أنه لا يمكنني الحكم على أي شيء إذا لم أشاهده بنفسي وأتمنى أن تعود الأيام الجيدة للخضر”.