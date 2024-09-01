قناة النهار حساني: ليس هناك حزب أو منظمة ولا هيئة أعلنت عن مقاطعة الإنتخابات الرئاسية بقلم قناة النهار نشر في 01 سبتمبر 2024 - 22:47 الجزائر شارك غرِّد أرسل 10 0 رابط دائم : https://nhar.tv/ilwH5 الجزائر اقرأ أيضا فياض : منظومة الطاقة في لبنان ستتطور من 600 إلى 1200 ميغاواط بفضل الفيول الجزائري قناة النهار 26 أوت هكذا تم استقبال بن قرينة والوفد المرافق له في أحد الدواوير بعين بوسيف في المدية قناة النهار 23 أوت بجاية : المصطافون يحولون الشواطىء إلى مكب للنفايات قناة النهار 26 أوت إبراهيم مراد : المرشح عبد المجيد تبون راح يزيد يطلّع الأجرة بنسبة %100 قناة النهار 24 أوت فياض : مبادرة الرئيس تبون في هذا الوقت الحالي لها رمزية كبيرة جدا قناة النهار 26 أوت موقف جميل من بن قرينة مع شاب يبيع المناديل في بجاية .. شاهدوا قناة النهار 28 أوت أوشيش : أنا أخاف الله..قوى الشر التي تحيط بالحزائر تفرض علينا التغيير قناة النهار 24 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: أوشيش يستغرب من سعر السردين في غرداية ويحيي رفيق قام بتنظيم التجمع بأموال عرسه قناة النهار 27 أوت صريح جدا : هكذا تقضي العائلات الجزائرية السهرات الصيفية قناة النهار 13 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: إبراهيم مراد يشكر قناة النهار على المجهودات المبذولة قناة النهار 27 أوت