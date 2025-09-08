حساني يبحث مع رئيسة المجلس التنفيذي لمركز الحوكمة الإفريقية سبل دعم القضية الفلسطينية

استقبل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، رئيسة المجلس التنفيذي لمركز الحوكمة الإفريقية، بنديكتا لاسي.

وذلك اليوم الاثنين، بالمقر المركزي للحركة.

حضر اللقاء كلٌّ من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني د. عبد الكريم عايد، أ. العيد بوكراف، أ. أيمن جرمان، أ. فاطمة سعيدان.

وحسب بيانٍ للحركة، فقد كان اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الجزائرية الغانية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وكذا تعزيز التشاور والحوار، والتأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون في القضايا الإفريقية، وسبل دعم القضايا العادلة وعلى رأسها نصرة القضية الفلسطينية المركزية والدور الذي يمكن أن تؤديه البلدان الإفريقية لصالح الشعب الفلسطيني.

ويندرج اللقاء ضمن الدبلوماسية الحزبية والشعبية التي تعمل حركة مجتمع السلم على تفعيلها وترقيتها بما يساعد على دعم وتحقيق المصالح الوطنية. في ظل التقلبات الدولية والمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والإقليم.