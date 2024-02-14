حساني يستقبل القيادي في حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي

استقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف اليوم الأربعاء، بالمقر الوطني للحركة، مثنى حارث أمين عضو مجلس النواب العراقي والقيادي في حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي، بمناسبة زيارته الرسمية للجزائر.

وحضر اللقاء كل من نواب رئيس الحركة أ. أحمد صادوق، د. عبد الكريم دحمان، أ. ناصر حمدادوش، واعضاء المكتب التنفيذي الوطني د.فاروق طيفور، أ. سعد العيساوي، أ. فاطمة سعيدان، والوزير السابق د. إسماعيل ميمون.

وحسب بيان حركة مجتمع السلم، فإن اللقاء كانت فرصة للحوار والتشاور حول قضايا الأمة وعلى رأسها القضية المركزية الفلسطينية والوضع في المنطقة العربية والإسلامية.