حساني يعد بإنشاء بنك للزكاة لمساعدة الشباب

إلتزم المترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، عبد العالي حساني، بتأسيس بنك للزكاة لمساعدة الشباب لإنشاء مؤسسات.

وأكد حساني، في كلمة له خلال تنشيطه لتجمع شعبي في ولاية تيزي وزو اليوم السبت، أن برنامجه “فرصة”، هو فرصة للشباب لتوفير مناصب شغل والقضاء على البطالة. مشيرا إلى إستبدال منحة البطالة بمنحة إدماج.

وأضاف المترشح للرئاسيات المقبلة، أن برنامجه يحمل في طياته تكافلا إجتماعيا للفئات الهشة. وكذا المحافظة على الطابع الاجتماعي الذي أسس له بيان أول نوفمبر.

وحول ولاية تيزي وزو، قال حساني، أنها هي الولاية الأولى التي حافظت على البلاد من الاستعمار الفرنسي. وكانت من الولايات الكبرى التي بنيت فيها المساجد والزوايا.

وأشار حساني، إلى أن تيزي وزو، هي الولاية الأولى من حيث عدد المساجد. وهو ما يعبر أن أهل المنطقة جعلوا الإسلام يوحد كل الجزائريين.

وتابع المترشح للرئاسيات المقبلة، أن ولاية تيزي وزو، لها أبعاد إجتماعية وثقافية وإقتصادية وتساهم في الوحدة الوطنية والأمن القومي.

مؤكدا أنه وفي برنامجه “فرصة”، وضع إهتماما خاصا بهذه المنطقة، لأنها جزء من الأمن القومي للجزائر.

كما عدد حساني، ما تملكه ولاية تيزي وزو، من مقدرات وثروات وأولها هي ثروة الإنسان. مشيرا إلى أن برنامجه يبدأ بإصلاح الإنسان ونظام الحكم في بلادنا، إبتداء من منصب رئاسة الجمهورية.

ووعد حساني، في حال حاز على أصوات الشعب، بتعديل الدستور، ووضع نظام حكم برلماني.

وفي الأخير، دعا حساني، الحاضرين، لإيصال رسالة برنامج فرصة لكل سكان ولاية تيزي وزو. ضاربا موعدا لهم يوم 8 سبتمبر، ليكون “يوم النصر”.