حساني يعود للدوري البلغاري

وقع الدولي الجزائري إلياس حساني، عقدا جديدا يربطه بنادي أردا كرادزالي، الناشط في الدرجة الأولى من الدوري البلغاري.

ورسّم إلياس حساني، اليوم الإثنين، انضمامه لنادي أردا كرادزالي، بعد توقيع على عقد يربطه بالنادي البلغاري، لمدة موسم واحد.

ويطمح الدولي الجزائري، خلال هذا المسوم الذي سيحمل فيه ألوان نادي أردا كرادزالي، بعث مشواره من جديد، قبل الإنتقال لوجهة أفضل الموسم المقبل.

وسبق لحساني، خوض تجربة سابقة في الدوري البلغاري، أين حمل ألوان كل من نادي فيريا، ونادي تشيرنو مور.

يذكر أن إلياس حساني (23 عاما)، تعاقد الموسم الماضي مع نادي الغرافة القطري، الذي أعاره لنادي الخريطيات، قبل أن يلتحق هدذا الموسم بنادي أردا كرادزالي.