حساني يلتزم بالقضاء على أزمة السكن والبطالة

إلتزم المترشح للإنتخابات الرئاسية المسبقة، حساني شريف عبد العالي، بحل مشكل البطالة وأزمة السكن، والقضاء على آفة المخدرات في حال إنتخابه.

ووعد المتشرح لرئاسيات 7 سبتمبر، اليوم الأحد، في تجمع شعبي بولاية ميلة، بحل أزمة السكن والبطالة. والقضاء على آفة المخدرات لإصلاح وتثبيبت القيم. وجعل البلاد صاعدة في كل المجالات وداعمة لفلسطين.

وشدد حساني، على أن الشعب هو الذي يحدد مصير الإنتخابات الرئاسية. بإختيار الرئيس الذي يعطي فرصة للبلاد لحل مشاكل المواطنين والمواطنات.

وأوضح المترشح للإنتخابات الرئاسية المسبقة، أن برنامجه يرتكز على تنويع الإقتصاد لتوفير مناصب شغل للشباب في مختلف المجالات والمشاريع.

وشدد حساني، على أن بلادنا تملك من الإمكانيات والمقدرات، التي تمكنها من أن تكون دولة صاعدة. وتؤثر في العالم ككل قائلا: “نطلب فرصة للإرتقاء بالبلاد. لتصبح صاعدة وسكانها سيعيشون في أمن وطمأنينة”.

كما طلب حساني، من الجزائريين، محاربة اليأس والفساد والإستبداد، ووعدهم بالعمل على تغيير البلاد، وإعطاء فرصة للجيل الجديد.

ولفت في ذات السياقـ، أن الشعب الجزائري لا يقبل الوصاية والسيطرة والبيروقراطية، وهو تواق للحرية والتحرر.

وأكد حساني في الأخير، أنه حضر نفسه جيدا للإنتخابات الرئاسية، لتكون محطة لتغيير حقيقي. طالبا من الحضور وعدا بمساعدته في تحقيق ذلك.