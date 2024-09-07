حساني يُدلي بصوته الإنتخابي ويُصرح: نحن أمام لحظة حاسمة

أدلى المترشح للإنتخابات الرئاسية، عبد العالي حساني، صباح اليوم السبت، بصوته الإنتخابي، في إبتدائية كروش سليمان، ببئر خادم بالجزائر العاصمة.

وأكد المترشح حساني، في كلمة له عقب أدائه واجبه الإنتخابي، أنه خاض هذا التنافس، بكل روح مسؤولية تجاه الوطن والشعب.

وأورد حساني: “نحن اليوم أمام لحظة حاسمة، سيحدد فيها الشعب مصير هذا المنصب الرئاسي. وسيكون للشعب حرية الإختيار لمن يراه مناسبا”.

وأضاف المترشح للإنتخابات الرئاسية: “نثق في الشعب ونثق في حرية إختياراته.. دون ضغط وإكراهات.. القرار للشعب الجزائري ونحن نقبل بكل قراراته”.

ولفت حساني، إلى أن هذه الحملة الانتخابية كانت متميزة، بعرض برنامج سياسي “فرصة” يتناول قضايا الوطن والشعب. وآفاق الجزائر الصاعدة، ليكون للجزائريين فرصة الانتقال إلى حياة أفضل.

وتابع حساني: “خُضنا حملة انتخابية، قدمنا فيها برنامج ورأي سياسي وبدائل موضوعية لكل مشاكلنا.. شخّصنا الوضع السياسي في الجزائر وحاولنا تقديم حلول للمشاكل من خلال 62 إلتزام سياسي”.

وشدد حساني، على أننا اليوم أمام إنتخاب رئاسي مهم في تاريخ البلاد. وشكر بالمناسبة، الشعب الجزائري، وكل من رافقه في الحملة الإنتخابية. كما شكر المنافسين مؤكدا أن الحملة الإنتخابية كانت حملة أخلاقية قدموا فيها نومذج جديد للتعاطي مع الملف الإنتخابي.

وفي الأخير، دعا حساني، الشعب الجزائري، أن يهب بقوة إلى صناديق الإقتراع، ليقدم رأيه في هذه الإنتخابات، وهو ما من شأنه أن يثبّت شرعيتها.