حسان بن زيراري يكشف: لهذا السبب رفض الراحل بشير بن محمد التكريم

تحدث الفنان الكبير حسان بن زيراري، بتأثر كبير، عن زميله الراحل الممثل القدير بشير بن محمد، وكشف بعض الأمور عنه ولاول مرة.

وقال بن زراري في تصريح خص بخ “النهار أونلاين”ظ: “لا اعرف ما أقول، فقدنا بالأمس عملاقة المسرح الوطني وواحدة من مؤسسيه الراحلة نورية قصدرلي، واليوم نفقد قامة أخرى من القامات الفنية الجزائرية سواء في المسرح أو التلفزيون، الممثل بشير بن محمد الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين ببيته في قسنطينة”.

وأكد الممثل بن زيراري أن الفقيد كان من الأشخاص الذين تعلم الكثير منه قائلا: “في بداياتي تعلمت الكثير على الممثل السي بشير كما نناديه في وسطنا الفني في قسنطينة، علمني أبجديات العمل المسرحي والتلفزيوني دون تردد و بكل فرح”.

و عن سبب رفض بطل سلسلة “أعصاب وأوتار” التكريم السنة الماضية، قال بن زراري: “تحدثت معه السنة الماضية وكنا بصدد تقديم تكريم كبير يليق بمقامه، لكنه رفض، لأنه كان مريض ولا يستطيع التنقل، بالإضافة إلى تقدمه في السن، وكنت سأحاول معه هذه الأيام لكنه رحل”.

وأضاف الفنان: “”السي بشير مدرسة كبيرة، كان لي الحظ بالعمل معه في الكثير من الأعمال”.