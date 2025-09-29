حسان حمار: “أنا المسير الوحيد الذي قاد نادي جزائري للعالمية”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الرئيس الأسبق لنادي وفاق سطيف، حسان حمار، اعتزازه بانجازاته السابقة، مؤكدا حقه في الحديث على النادي السطايفي.
وصرّح حسان حمار، في هذا الخصوص: “من حقي الحديث، كوني عملت لثلاثة عهدات أولمبية، ما يمنحني الحق للحديث عن فريق وفاق سطيف”.
كما أضاف: ” القانون أيضا يسمح لي بالحديث عن وفاق سطيف، خاصة وأنني لا زالت مساهما في النادي، ولم أقم ببيع أسهمي، على غرار بعض المساهمين”.
وتابع حسان حمار: “من حقنا أن نحظى بالتفاتة، من أجل تقديم بعض النصائح، كوني بكل فخر واعتزاز، المسير الوحيد في الجزائر، الذي نجح في ايصال نادي جزائري للعالمية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/qdEAf