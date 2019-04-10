حسان رابحي: سيتم قريبا تحديد القيمة المالية لمنحة رمضان

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، أنه سيتم قريبا تحديد القيمة المالية لمنحة رمضان.

وأشار، اليوم الاربعاء، في تصريح صحفي، بقصر الحكومة، أنه سيتم تخفيف الوثائق الخاصة بمنحة المساعدة لشهر رمضان.

كما سيتم تحديد قائمة المعوزين، واللجوء إلى بعض الصناديق، مثل صندوق الزكاة، لتقديم الاعانات المالية.

وفي ذات السياق، تحدث رابحي، عن التسهيلات التي أقرتها وزارة التجارة، لاستيراد المواد واسعة الاستهلاك، خلال الشهر الفضيل.

وبخصوص الخضر والفواكه، أكد الناطق باسم الحكومة، وفرة المنتوجات الفلاحية.