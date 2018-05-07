حسان غولة يلتحق بالطاقم الفني لمنتخب أقل من 21 عاما

إلتحق المدافع الدولي الأسبق، حسان غولة، بالطاقم الفني للمنتخب الوطني لأقل من 21 عاما، بطلب من مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف.

وتم هذا الإتفاق بين حسان غولة، ومدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف، خلال تنقل هذا الأخير، لمنطقة الجنوب الجزائري، لمعاينة فئة أقل من 15 عاما.

ويطمح بوعلام شارف، لإستغلال خبرة الدولي الجزائري الأسبق، حسان غولة (49 عاما)، في ميادين كرة القدم، لفائدة المنتخب الوطني.

يذكر أن حسان غولة، استدعي 12 مرة للمنتخب الوطني، ونال لقب البطولة موسم 1997 رفقة شباب قسنطينة، وكأس الجمهورية سنة 2000 رفقة فريق بني ثور.