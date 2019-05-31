حسان كشاش: “مسلسل مشاعر دعم وإضافة للمشهد الدرامي بالجزائر”

قال الممثل وبطل مسلسل مشاعر، حسان كشاش، إن مسلسل مشاعر، دعم وإضافة للمشهد الدرامي بالجزائر.

وأورد لدى حلوله ضيفا على حصة “رمضان ZAPPING”، على قناة النهار “سعدت جدا بهذا العمل الجزائري التونسي، واللمسة التركية التي أضفاها المخرج التركي”.

كما عبر عن فخره، في المشاركة في هذا العمل الدرامي، رفقة خيرة الممثلين التونسيين، من بينهم مريم بن شعبان، سامسة رحيم، كنزة شيحة، الطفل قصي، هشام رستم، وآخرين.

أما عن الشائعات التي روج لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول كون الممثلة التونسية مريم بن شعبان، والتي لعبت دور مريم زوجة سي طاهر، فقد أكد أنه لا تربطه بها أية صلة قرابة، ولعبت دور زوجته في المسلسل فقط.

وأكد أن العمل كان احترافيا للغاية، كما لم يكن التصوير والتمثيل سهلا، حيث اضطر الممثلون لتكرار المشاهد عديد المرات حتى تبث للمشاهد بصورة أقرب إلى الحقيقة.