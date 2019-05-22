حسان كشاش: “مشاعر سيتواصل عرضه بعد رمضان “

صرح الفنان الجزائري المتألق، وبطل مسلسل “مشاعر”، حسان كشاش، أن “مشاعر” يحتل المرتبة الأولى في الجزائر حاليا، كونه يتمركز في الطليعة على اليوتيوب.

وقال كشاش، في اتصال هاتفي، مع إذاعة “شمس” التونسية، أن هذا المسلسل والذي يعتبر تجربة أولى بين الجزائر وتونس، قد عرف نجاحا كبيرا.

وأضاف كشاش، أن هذا النجاح الذي عرفه المسلسل، يشجعهم للقيام بأجزاء جديدة، والتي تم برمجتها مسبقا.

وعن عدد حلقات المسلسل، قال كشاش، أن عدد الحلقات في الجزء الأول والثاني للمسلسل، يصل إلى 80 حلقة، كونه صور على الطريقة التركية، وسيتواصل عرضه بعد رمضان، بمعدل حلقتين بالأسبوع.

وبالنسبة للمنافسة بالجزائر، قال كشاش، أن هناك 4 مسلسلات جزائرية تتنافس في رمضان، وبالنسبة لعدد المشاهدات في اليوتيوب، “مشاعر” بالمرتبة الأولى.

حيث حصدت الحلقة الأولى من المسلسل، حوالي 5 ملايين مشاهدة باليوتيوب، وتتراوح نسبة مشاهدة الحلقات الباقية، مابين مليونين وخمسة ملايين مشاهدة، يضيف كشاش.