حسان يبدة: “أوناس لم يحصل على فرصته مع أنشيلوتي”

أشاد الدولي الجزائري السابق، حسان يبدة بمواطنه آدم أوناس، لاعب نادي نيس الفرنسي، معتبرا أن هذا الأخير لم يحصل على فرصة لإثبات موهبته، مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.

وصرح حسان يبدة، لـ”راديو مارت” الإيطالية: “الموسم الماضي تابعت أوناس، وكان جيدا، لكن مع أنشيلوتي، لم يحصل على فرصة لإثبات موهبته”.

وأضاف اللاعب السابق لنادي نابولي: “أظن أنه بإمكانه العودة لنابولي من جديد، ومساعدة النادي الإيطالي”.

يذكر أن آدم أوناس، غادر الصيف المنصرم ناديه نابولي الإيطالي، ليلتحق بنادي نيس الفرنسي، على شكل إعارة.