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حسبلاوي: إلتقينا الأطباء المقيمين 14 مرة وسنأخذ بانشغالاتهم

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حسبلاوي: إلتقينا الأطباء المقيمين 14 مرة وسنأخذ بانشغالاتهم
بقلم أحمد مراح

قال وزير الصحة والسكان مختار حسبلاوي، أن أبواب الحوار مفتوحة لكل مهنيي الصحة وللأطباء المقيمين.

مشيرا على هامش المصادقة على مشروع قانون الصحة الجديد أن الوزارة إلتقت بالأطباء المقيمين 14 مرة وهناك لجنة للأخذ بانشغالاتهم.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة إستدعت الأطباء المقيمين بالأمس من أجل الحوار لكن الرفض هو ما تلقته مصالحه.

ودعا الوزير الجميع للعودة الى مناصب العمل مشيرا ان الدولة متكفلة بجميع إنشغالات الأطباء المقيمين ومهنيي القطاع.

على أين يبقى التكفل والعلاج بالمرضى مضموما في القطاعين العام والخاص.

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