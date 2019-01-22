حسبلاوي: الأطباء لهم الحق في المطالبة بحقوقهم والإعتداء عليهم غير معقول

أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بالتكفل الأحسن بالطاقم الطبي ومنحه الأولوية في توفير ظروف العمل.

مؤكدا خلال لقائه بإطارات القطاع المحليين في الشلف، بأن المستخدم الطبي يجب أن يستفيد من كل الشروط الضرورية لأداء مهامه.

وقال الوزير بأنه من غير المعقول أن يتعرض المستخدم الطبي لاعتداء، وأن الطبيب له كل الحق في المطالبة بحقوقه.

كما شدد على ضرورة توفيرظروف استقبال لائقة للمرضى، بتكوين مستخدمين مؤهلين لتأدية مهامهم.

وهذا على مستوى خلايا الإستقبال بالمستشفيات.

وأعلن حسبلاوي في ذات السياق عن بلوغ ديون المؤسسات الإستشفائية إزاء الصيدلية المركزية للمستشفيات 3800 مليار سنتيم.

وقد أدى هذا الرقم المخيف إلى التوقف عن التسديد، قبل تدخل الوزير الأول، الذي أمر بالتدارك واللجوء إلى القرض البنكي.

وحذّر الوزير المسيّرين بخصوص ميزانيات المستشفيات الموجهة لشراء الأدوية، من التنقل من بند لآخر، لتفادي ارتفاع الديون إزاء الصيدلية المركزية.

كما شدد حسبلاوي من جهة أخرى، على ضرورة بلوغ نسبة 95 من المائة على الأقل في التطعيم ضد الحصبة.

والتأكيد على ضرورة تلقيح أبنائهم في وقت مبكر ومحدد، معتبرا بأن بلوغ 95 من المائة حتمي لمكافحة وباء البوحمرون.

وقال حسبلاوي إنه من الواجب استغلال كل وسائل الإتصال لتحسيس المواطنين.