حسبلاوي: ” المرأة تولد وين تحب” شرط التسجيل قبل الولادة

أكد وزير السكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، اليوم الإثنين، أنّ المرأة لها الحق في أن تلد في المستشفى الذي يساعدها.

وقال حسبلاوي على هامش الملتقى الإفريقي لإحياء حملة الحد المتسارع للوفيات عند الأمهات وحديثي الولادة بفندق”الماركير” شرط التسجيل قبل الولادة.

أن الوزارة هي التي تتكفل بكل النساء الحوامل عبر التراب الوطني، داعيا كل النساء التي يواجهن مشاكل في المستشفى التوجه للوزارة.

وفي نفس السياق، قال الوزير أن هناك قرار من رئيس الجمهورية لإنشاء مستشفيين في الجنوب للتكفل بالمرأة الحامل والجنين.