حسبلاوي :جراحة القلب عند الأطفال مازالت تعاني من عجز رغم التطور

قال وزير وزير الصحة مختار حسبلاوي، اليوم الإثنين أن جراحة الأطفال مازالت تعاني من عجز في بعض التخصصات رغم التقدم المسجّل.

وقال حسبلاوي حول العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية ببوسماعيل، أنّ الجراحة مازالت تعاني في عجز خاصة في المواليد الجدد. مؤكّدا انّ الوزارة تسعى إلى تفعيل التكوين في هذا التخصص.

في إطار التعاون مع الدول الصديقة لتوفير الإطارات الطبية والجراحية على مستوى المرافق العمومية.

كما هو الحال في مستشفى ذراع بن خدة والمستشفيات المماثلة بما فيها مستشفى القلب بولايتي عنابة والجزائر .