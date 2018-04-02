حسبلاوي: خطة وطنية للتكفل بمرضى التوحد

قال مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان، أنه تم وضع خطة وطنية من أجل التكفل بمرضى التوحد.

مشيرا على هامش إختتام اليوم الدراسي للتوعية ضد مرض التوحد، أن الخطة الوطنية التي أصر عليها رئيس الجمهورية.

تظم قطاعات متعددة تقوم على محاور كبيرة للموظفين والتشخيص المبكر للمريض منذ نعومة أظافره وطيلة حياته

كما سيتم مرافقة الاسر عن طريق برامج بحث تسمح بالتعرف على المرض وانتشاره

مفيدا بأن حصيلة اشغال اللجنة اظهرت الإرادة القوية والمستدامة لتلبية الإحتياجات للأشخاص المعانين من التوحد، ومواصلة مرافقتهم.