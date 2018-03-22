حسبلاوي: سجلنا قرابة 23 ألف إصابة بداء السل سنة 2017

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أنه تم تسجيل 22.746 إصابة بداء السل، خلال سنة 2017.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة مختار حسبلاوي، أن حوالي 6.011، إصابة بداء السل الرئوي، كانت عن طريق العدوى.

كما أضاف الوزير أن “مرض السل خارج الرئتين، يستمر في التصاعد بمعدل إصابة بلغ 37 حالة لكل 100.000 نسمة”.

و أوضح حسبلاوي،” أنه في خلال سنة 2016 “أصيب 10.4 مليون شخص بالمرض و لقي 1.7 مليون شخص حتفهم”.

مشيرا في الوقت نفسه أن، “تشخيص السل و معالجته سمحا، بإنقاذ 53 ملايين شخص ما بين 2000 و 2016”.

كما قال الوزير “أن أزيد من 95 بالمائة من الوفيات التي تعود إلى السل”.

حسبلاوي وخلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل، قال:” أن القضاء على داء السل هو التزام ثابت للدولة”.

مؤكدا، “أنه أحد الأولويات الأساسية لوزارة الصحة”.