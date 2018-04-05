حسبلاوي: سنعقد إجتماع مع الأطباء المقيمين خلال الأيام المقبلة

صرح مساء اليوم الخميس مختار حسبلاوي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن باب الحوار مازال مفتوح مع النقابات المضربة .

وأضاف الوزير حسبلاوي أنه سيتم عقد إجتماع خلال الأيام المقبلة مع الاطباء المقيمون المضربين

وجاء هذا التصريح خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي المنتدى المغاربي 22 للطب الداخلي المقام بالجزائر العاصمة .

كما كشف أن الوزير قانون الصحة المقبل سيبقى على مجانية العلاج للجميع والأدوية في المستشفيات كذلك.

وللإشارة فقد قرر الاطباء المقيمون في طب الأسنان إلى وقف الإضراب بعد إنعقاد الجمعيات العامة اليوم وإستلامهم محاضر إجتماعاتهم مع الوزارات الوصية