حسبلاوي: «سنقضي على الكوليرا في ظرف 10 أيام»

قال إن الوضعية الوبائية متحكم فيها

كشف، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن داء الكوليرا تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على نظام اليقظة إلى غاية تحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية.

وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحافية التي انعقدت أمس بمقر وزارة الصحة، أن الوضعية تحت السيطرة وفقا لما عرضه الخبراء، فيما سيتم الإبقاء على نظام اليقظة إلى غاية معرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية.

مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه فيها.

وأعلن المسؤول الأول عن قطاع الصحة أن مصالحه ستقضي على وباء الكوليرا، في غضون 10 أيام، مؤكدا بأن الداء مس 6 ولايات فقط، وهي تحت الرقابة الصحية المركزة.

وقال حسبلاوي إن مصالحه اتخذت العديد من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتلقين ونشر قواعد النظافة داخل الوسط المدرسي، وذلك عن طريق وحدات الكشف المدرسي المنتشرة عبر تراب الوطن.

وذكر ذات المتحدث في هذا الإطار، بأن وحدات الكشف المدرسي التي تسهر على صحة التلاميذ عليها وضع برامج وقائية لحماية التلاميذ وتلقينهم كيفية الوقاية من كل الأمراض المتنقلة والخطيرة، أين توجد 1829 وحدة كشف عبر القطر تغطي 27 ألف مؤسسة تربوية للأطوار الثلاثة.

وقال الوزير إنه تم التنسيق مع وزارة التربية الوطنية، من أجل اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ والوسط التربوي من وباء الكوليرا، وذلك من خلال تدعيم قواعد النظافة بصيانة وتطهير الخزانات والصهاريج ودورات المياه تحسبا للدخول المدرسي المقبل.