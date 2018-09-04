حسبلاوي: “سنقضي على داء الكوليرا خلال 10 أيام”

أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الأحد بمقر دائرته الوزارية، بالجزائر العاصمة.

أن مصالحه ستقضي على وباء الكوليرا في غضون 10 أيام، مؤكدا بأن الداء مس 6 ولايات فقط، وهي تحت الرقابة الصحية المركزة.