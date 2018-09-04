حسبلاوي: “سنقضي على داء الكوليرا خلال 10 أيام”

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حسبلاوي: “سنقضي على داء الكوليرا خلال 10 أيام”
بقلم عبد الحكيم شق الطين

أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الأحد بمقر دائرته الوزارية، بالجزائر العاصمة.

أن مصالحه ستقضي على وباء الكوليرا في غضون 10 أيام، مؤكدا بأن الداء مس 6 ولايات فقط، وهي تحت الرقابة الصحية المركزة.


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التعليقات (1)

  • naomi essamha

    نهار يعرف منين بدأ هاد المرض داك النهار نحترمو واش يقول
    إذا قالوا لنا واش من علاقة كاين بين العائلة تاع لبليدة والعائلة تع لبويرة و تاع تيبازة والجزائر العاصمة يمكن نامنو بأنه راه مشغول بالأمر و عارف على ماش راه يتكلم

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