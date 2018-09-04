حسبلاوي: “سنقضي على داء الكوليرا خلال 10 أيام”

أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الأحد بمقر دائرته الوزارية، بالجزائر العاصمة.
أن مصالحه ستقضي على وباء الكوليرا في غضون 10 أيام، مؤكدا بأن الداء مس 6 ولايات فقط، وهي تحت الرقابة الصحية المركزة.
أن مصالحه ستقضي على وباء الكوليرا في غضون 10 أيام، مؤكدا بأن الداء مس 6 ولايات فقط، وهي تحت الرقابة الصحية المركزة.
التعليقات (1)
نهار يعرف منين بدأ هاد المرض داك النهار نحترمو واش يقول
إذا قالوا لنا واش من علاقة كاين بين العائلة تاع لبليدة والعائلة تع لبويرة و تاع تيبازة والجزائر العاصمة يمكن نامنو بأنه راه مشغول بالأمر و عارف على ماش راه يتكلم