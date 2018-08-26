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حسبلاوي لأقارب المرضى.. “ما تقدروش تشوفوهم ولن نخلط المرضى بالأصحاء”

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حسبلاوي لأقارب المرضى.. “ما تقدروش تشوفوهم ولن نخلط المرضى بالأصحاء”
بقلم أحمد مراح

 قال وزير الصحة والسكان  وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي،أنه تم إتخاذ قرار يتعلق بالحالات الوافدة إلى مستشفى بوفاريك.

وخلال زيارته الميدانية، التقى وزير الصحة بعدد من أقارب المرضى المتواجدون بمستشفى بوفاريك، حيث قال لأحدهم:” أن أول الإجراءات المتخذة هي بعدم الخلط مابين الحالات المصابة والمشتبه بها وكذا الحالات السليمة التي لا تعاني من أي أعراض.

وهذا من أجل تفادي لإنتشار داء الكوليرا بصفة سريعة.

وقال الوزير في أن كل الإجراءات متخدة من اجل التكفل الأمثل بجميع الحالات على مستوى مستشفى بوفاريك.


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