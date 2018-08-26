حسبلاوي يؤكّد مجدّدا: منبع سيدي الكبير هو مصدر الكوليرا

أكّد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي مجددا، أن منبع سيدي الكبير بحمر العين ولاية تيبازة، هو مصدر الكوليرا ويجب مقاطعته بصفة نهائية.

وشدد ذات المسؤول،أن كل الأرقام المقدمة للأسرة الإعلامية صحيحة ولا غبار عليها، باعتبار صادرة من مختصين بالصحة، مضيفا أن كل شخص يتحمّل مسؤولية أقواله وأفعاله.

وتأتي هذه التصريحات بعد تكذيب سكان تيبازة الخبر،وظهور أحد قاطني المنطقة أمام الشاشات علنا وهو يشرب من المنبع، متحدّيا بذلك الوزارة.

واختتم حسبلاوي كلمته، أن الزيارة التفقدية لنهار اليوم التي قادته وطاقم وزارته إلى مستشفى بوفاريك،تأتي لإثبات أن الدولة الجزائرية حاضرة، و متأهّبة لمواجهة داء الكوليرا.