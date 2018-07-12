حسبلاوي: يجب التكفل الأمثل بالحجاج في البقاع المقدسة

أعطى وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، توجيهات لأعضاء البعثة الطبية.

البعثة المتكوّنة من 115 عضوا والمرافقة للحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة.

من أجل السهر على راحتهم والتكفل الأمثل بهم خلال أدائهم لمناسك هذه الشعيرة الدينية.

وشدّد حسبلاوي خلال إشرافه رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على افتتاح اليوم التوجيهي.

لفائدة أعضاء البعثة الطبية المرافقة لـ 36 ألف حاج جزائري إلى البقاع المقدسة،على السّهرعلى صحّة الحجاج والتكفل الجيد بهم.

بالأماكن المقدّسة، خاصّة وأنّ نسبة 75 بالمائة من هذه الفئة تفوق أعمارهم 60 سنة.

وأكّد الوزير بالمناسبة أن “المهمة ليست بالأمرالهين، خاصة وانها تتزامن مع موسم الحر حيث تصل درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية إلى 54 درجة مئوية.

كما أنّ معظم الحجيج تتجاوز أعمارهم 60 سنة ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة.

مما يستدعي مضاعفة الجهود لضمان رعاية صحية في المستوى”.

كما دعا في هذا الإطار أعضاء البعثة إلى “تشريف الوطن وتنسيق الجهود.

والسّهرعلى التوزيع الجيد للمهام قصد تحسين التكفل بضيوف الرحمان وجعل علاقة الطبيب بالمريض فوق كل اعتبار”.