حسبلاوي يلتقي ممثلي الأطباء المقيمين مجددا

التقى وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين.

وسيتم خلال هذا الاجتماع مواصلة الحوار الذي شرع فيه الطرفان وتقييم نتائج

لقاء الأسبوع الاخير الذي توج بمحضر اجتماع تضمن عدة اقتراحات تهدف لإيجاد حلول لمشاكل هذا السلك.

وتضمن المحضر عدّة نقاط، تتعلّق خصوصا بموافقة الوزارة على جملة من المطالب من بينها إعادة فتح ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم.

لإجراء التصحيحات اللاّزمة للنقائص والتناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي.

وكذا الموافقة أيضا على مبدأ تعديل مدة الخدمة المدنية.

يشار إلى أنّ، الأطباء المقيمين كانوا قد دخلوا في إضراب منذ شهر نوفمبر الماضي.