أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الإثنين، على ضرورة فتح وحدات جديدة للفحص والمتابعة والطب الوقائي بالقطاع التربوي.

وشدّد حسبلاوي على تعزيز هذه الوحدات بفرق من الأطباء العامين والنفسانيين وجرّاحي الأسنان والممرضات.

ولدى إفتتاحه أشغال الندوة الوطنية لتقييم برنامج الصحة المدرسية والجامعية، شدّد الوزير على أهمية تطوير أنشطة حماية وترقية الصحة.

ونادى حسبلاوي على تعزيز دعامة الصحة في الوسط المدرسي وتعزيزها في إطار نهج متعدد التخصصات.

وتصوّر بنمط مشترك بين القطاعات بمشاركة التلاميذ وجمعيات أولياء التلاميذ.

كما دعا حسبلاوي إلى تنظيم حصص خاصة لتمكين التلاميذ والطلاب من اكتساب المعارف اللازمة لتبني أساليب حياة صحية.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى المسؤولية التي تتحملها المدارس والجامعات للحرص على صحة التلاميذ والطلبة طوال مسيرتهم الدراسية والجامعية.

وأبرز أنّ الإهتمام بصحة هذه الفئة التي تمثل قرابة ربع سكان الجزائر تُعد “أفضل استثمار لحماية وترقية الصحة على العموم”.

وانتهى إلى ضرورة “توفير مجموعة من الخدمات في مجالات التربية والوقاية والمعالجة لضمان رفاهية التلاميذ والطلبة”.

للإشارة، فقد حضر الندوة كل من وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.

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