حسبلاوي: 38 منبعا للمياه تم تحليلها لمعرفة مصدر وباء الكوليرا

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختارحسبلاوي، أن جميع المصالح الطبية تقوم بواجبها على اكمل وجه من أجل حصر وباء الكوليرا.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية بولاية البليدة، ان مصالح الوزارة عاينت 38 منبعا للمياه في كل من البليدة والبويرة وتيبازة والعاصمة.

وذكر، أن 71 بالمئة من نسبة التحاليل كشفت انها ملوثة بنوع من البكتيريا ، لكنها ليست متعلقة بالأساس بوباء الكوليرا.

الذي أصيب به عدد من المواطنين، غير أنها تشكل خطرا بالنسبة للأشخاص الذي يعانون من نقص المناعة الجسدية.

وأشار الوزير، أن منبع وحيد تم الكشف فيه بكتيريا الكوليرا وهو المنبع الموجود بولاية تيبازة المتعلق بسيدي لكبير.