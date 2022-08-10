حسبنا الله ونعم الوكيل

قد تكون مظلومًا من أشد الناس قرابة إليك، مقهورًا من كلمة أحدهم أو من ظن آخر، مهضومَ الحق من مدير عملك.. ولكن (أليس الله بكاف عبده)؟

كما قد تكون فقيرًا لا تجد لقمتك، أو أن مالك قليل لا يسد حاجتك، أو عفيفًا تعز عليك نفسك من أن تسأل النّاس .. (أليس الله بكافٍ عبده)؟

حسبنا الله ونعم الوكيل

كذلك قد تكون ضعيفا يسخر الآخرون منه، أو وحيدا لا تجد بقربك أحد، أو مهموما لا تجد من يخفف عنك، أو مكسورًا وما من شيء يجبرك (أليس الله بكافٍ عبده)؟

وقد تكون مريضًا طال بك السقم، أو متعبًا ينهش بجسدهِ الألم، أو موجوعا لا تجد من يطبّبك، ولا دواء يهون ما بك.. (أليس الله بكاف عبده)؟

حسبنا الله ونعم الوكيل

في حزنك وهمك، في أوجاعك وألمك وفي جميع شأنك قل حسبي الله، إن الله لحسبك وكافيك ومغنيك وناصرك ” أليس الله بكاف عبده”؟